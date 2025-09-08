Саммит БРИКС продлился 1,5 часа и затронул вопросы экономического сотрудничества
Обложка © Telegram/ Кремль. Новости
Созванный по инициативе Бразилии внеочередной саммит БРИКС завершился спустя 1,5 часа после начала, рассказали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что основной темой разговора стали ответные меры на тарифную войну, развязанную США.
«Встреча также послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС», — уточнили в Кремле.
Пресс-служба президента Бразилии отметила, что переговоры прошли успешно и затронули вопросы сохранения и укрепления многосторонности, а также модернизации международных институтов.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял участие в закрытом онлайн-саммите БРИКС, подключившись по видеосвязи из Сочи. Главными темами обсуждения стали угрозы многополярному мироустройству и выработка общего ответа объединения на тарифы и санкции со стороны США. Встречу организовали по запросу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в связи с агрессивной экономической политикой Вашингтона.