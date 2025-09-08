Саммит БРИКС продлился 1,5 часа и затронул вопросы экономического сотрудничества

Созванный по инициативе Бразилии внеочередной саммит БРИКС завершился спустя 1,5 часа после начала, рассказали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что основной темой разговора стали ответные меры на тарифную войну, развязанную США.

«Встреча также послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС», — уточнили в Кремле.

Пресс-служба президента Бразилии отметила, что переговоры прошли успешно и затронули вопросы сохранения и укрепления многосторонности, а также модернизации международных институтов.