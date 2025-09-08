Си Цзиньпин призвал БРИКС вместе дать бой внешним вызовам
Си Цзиньпин: Тесное сотрудничество БРИКС даст уверенную реакцию на вызовы
Укрепление взаимодействия между странами-участницами БРИКС позволит им эффективнее противостоять внешним вызовам и рискам. Об этом, выступая на саммите организации в формате видеоконференции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Чтобы ковать железо, надо самому быть сильным, мы сможем эффективнее справляться с внешними вызовами только тогда, когда научимся в первую очередь управлять своими собственными делами», — добавил китайский лидер.
Он отметил, что на страны БРИКС приходится почти половина населения мира, около 30% мировой экономики и пятая часть мировой торговли. По его словам, объединение обладает значительными ресурсами, производственными мощностями и обширными рынками.
Напомним, что сегодня, 8 сентября, начался внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате. Он был созван по инициативе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы на фоне агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа. В саммите также по видеосвязи принимает участие и глава государства Владимир Путин.