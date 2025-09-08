Си Цзиньпин призвал БРИКС вместе дать бой внешним вызовам

Укрепление взаимодействия между странами-участницами БРИКС позволит им эффективнее противостоять внешним вызовам и рискам. Об этом, выступая на саммите организации в формате видеоконференции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Чтобы ковать железо, надо самому быть сильным, мы сможем эффективнее справляться с внешними вызовами только тогда, когда научимся в первую очередь управлять своими собственными делами», — добавил китайский лидер.

Он отметил, что на страны БРИКС приходится почти половина населения мира, около 30% мировой экономики и пятая часть мировой торговли. По его словам, объединение обладает значительными ресурсами, производственными мощностями и обширными рынками.