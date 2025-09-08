Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 14:12

Си Цзиньпин призвал БРИКС вместе дать бой внешним вызовам

Си Цзиньпин: Тесное сотрудничество БРИКС даст уверенную реакцию на вызовы

Укрепление взаимодействия между странами-участницами БРИКС позволит им эффективнее противостоять внешним вызовам и рискам. Об этом, выступая на саммите организации в формате видеоконференции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Чтобы ковать железо, надо самому быть сильным, мы сможем эффективнее справляться с внешними вызовами только тогда, когда научимся в первую очередь управлять своими собственными делами», — добавил китайский лидер.

Он отметил, что на страны БРИКС приходится почти половина населения мира, около 30% мировой экономики и пятая часть мировой торговли. По его словам, объединение обладает значительными ресурсами, производственными мощностями и обширными рынками.

Си Цзиньпин выступит на саммите БРИКС, на котором определят ответ на тарифы Трампа
Си Цзиньпин выступит на саммите БРИКС, на котором определят ответ на тарифы Трампа

Напомним, что сегодня, 8 сентября, начался внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате. Он был созван по инициативе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы на фоне агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа. В саммите также по видеосвязи принимает участие и глава государства Владимир Путин.

Наталья Афонина
