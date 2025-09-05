Си Цзиньпин выступит на саммите БРИКС, на котором определят ответ на тарифы Трампа
Си Цзиньпин присоединится к внеочередному саммиту БРИКС 8 сентября
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на внеочередном саммите БРИКС 8 сентября посредством видеосвязи. Об этом сообщает O Globo со ссылкой на главного советника президента Бразилии Селсу Аморима.
Советник отметил, что решение о присутствии Си Цзиньпина было подтверждено во время его визита в Пекин. В ходе поездки Аморим встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Переговоры охватывали подготовку к саммиту, ситуацию на Украине и новую инициативу по глобальному управлению, которая была представлена на саммите ШОС.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва инициировал срочное онлайн совещание лидеров БРИКС для выработки ответных мер на торговую политику администрации президента США Дональда Трампа. Подготовкой к мероприятию руководит главный советник президента южноамериканской страны Селсу Аморим.