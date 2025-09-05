Си Цзиньпин выступит на саммите БРИКС, на котором определят ответ на тарифы Трампа

Советник отметил, что решение о присутствии Си Цзиньпина было подтверждено во время его визита в Пекин. В ходе поездки Аморим встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Переговоры охватывали подготовку к саммиту, ситуацию на Украине и новую инициативу по глобальному управлению, которая была представлена на саммите ШОС.