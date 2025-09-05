Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 01:39

Си Цзиньпин выступит на саммите БРИКС, на котором определят ответ на тарифы Трампа

Си Цзиньпин присоединится к внеочередному саммиту БРИКС 8 сентября

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на внеочередном саммите БРИКС 8 сентября посредством видеосвязи. Об этом сообщает O Globo со ссылкой на главного советника президента Бразилии Селсу Аморима.

Советник отметил, что решение о присутствии Си Цзиньпина было подтверждено во время его визита в Пекин. В ходе поездки Аморим встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Переговоры охватывали подготовку к саммиту, ситуацию на Украине и новую инициативу по глобальному управлению, которая была представлена на саммите ШОС.

Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС
Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва инициировал срочное онлайн совещание лидеров БРИКС для выработки ответных мер на торговую политику администрации президента США Дональда Трампа. Подготовкой к мероприятию руководит главный советник президента южноамериканской страны Селсу Аморим.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • БРИКС
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar