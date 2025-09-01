Стала известна дата встречи БРИКС, на которой определят ответ на тарифы Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва инициировал срочное онлайн совещание лидеров БРИКС для выработки ответных мер на торговую политику администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

«Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа», — отмечается в публикации.