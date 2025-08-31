Одна из стран БРИКС срочно созывает сторонников из-за действий США
Valor Econômico: Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США
Власти Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС из-за угроз со стороны Соединённых Штатов. Подготовкой к мероприятию руководит главный советник президента южноамериканской страны Селсу Аморим. Об этом информирует издание Valor Econômico.
Согласно данным СМИ, встреча может быть организована в формате видеоконференции. Бразильский лидер Лула да Силва намерен обсудить и выработать коллективный ответ членов БРИКС на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны Вашингтона.
Кроме того, Аморим планирует отправиться с визитом в Китайскую Народную Республику, где пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Он намерен встретиться с министрами иностранных дел ряда стран БРИКС, которые в эти дни тоже будут находиться в Китае.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва распорядился начать консультации по применению бразильского Закона об экономической взаимности в ответ на введение Соединёнными Штатами 50-процентных пошлин. На принятие решения у палаты есть 30 дней. Параллельно Министерство иностранных дел Бразилии намерено уведомить Вашингтон о запуске механизма. По мнению властей, это должно ускорить диалог и переговоры с американской стороной.