Одна из стран БРИКС срочно созывает сторонников из-за действий США

Власти Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС из-за угроз со стороны Соединённых Штатов. Подготовкой к мероприятию руководит главный советник президента южноамериканской страны Селсу Аморим. Об этом информирует издание Valor Econômico.

Согласно данным СМИ, встреча может быть организована в формате видеоконференции. Бразильский лидер Лула да Силва намерен обсудить и выработать коллективный ответ членов БРИКС на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны Вашингтона.

Кроме того, Аморим планирует отправиться с визитом в Китайскую Народную Республику, где пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Он намерен встретиться с министрами иностранных дел ряда стран БРИКС, которые в эти дни тоже будут находиться в Китае.