30 августа, 22:49

Одна из стран БРИКС срочно созывает сторонников из-за действий США

Valor Econômico: Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr.Ilkin

Власти Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС из-за угроз со стороны Соединённых Штатов. Подготовкой к мероприятию руководит главный советник президента южноамериканской страны Селсу Аморим. Об этом информирует издание Valor Econômico.

Согласно данным СМИ, встреча может быть организована в формате видеоконференции. Бразильский лидер Лула да Силва намерен обсудить и выработать коллективный ответ членов БРИКС на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны Вашингтона.

Кроме того, Аморим планирует отправиться с визитом в Китайскую Народную Республику, где пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Он намерен встретиться с министрами иностранных дел ряда стран БРИКС, которые в эти дни тоже будут находиться в Китае.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва распорядился начать консультации по применению бразильского Закона об экономической взаимности в ответ на введение Соединёнными Штатами 50-процентных пошлин. На принятие решения у палаты есть 30 дней. Параллельно Министерство иностранных дел Бразилии намерено уведомить Вашингтон о запуске механизма. По мнению властей, это должно ускорить диалог и переговоры с американской стороной.

