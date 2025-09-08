Мессенджер MAX
8 сентября, 12:45

Путин начал экстренный онлайн-саммит с лидерами БРИКС из-за угроз Трампа

Онлайн-саммит БРИКС с участием Путина начался

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madina Nurmanova

Начался внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, который был созван по инициативе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы на фоне агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в саммите посредством видеосвязи. Председатель КНР Си Цзиньпин взял слово и призвал страны БРИКС отстаивать международную справедливость, активно содействовать демократизации международных отношений и усилить представительство и голос глобального Юга.

Напомним, помимо президента России Владимира Путина в саммите БРИКС участвует и китайский лидер Си Цзиньпин. Бразильская сторона созвала саммит 31 августа для противодействия экономической угрозе со стороны США.

