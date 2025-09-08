Путин начал экстренный онлайн-саммит с лидерами БРИКС из-за угроз Трампа

Начался внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, который был созван по инициативе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы на фоне агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.