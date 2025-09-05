Мессенджер MAX
5 сентября, 10:57

Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС

Песков: Путин в ближайшие дни присоединится к онлайн-саммиту БРИКС

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни присоединится к саммиту БРИКС, который будет проводиться в режиме видеосвязи. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Бразилия готовится к проведению экстренного онлайн-саммита БРИКС. Встреча состоится 8 сентября, и её целью станет обсуждение президентом Лулой да Силвой с лидерами стран-партнёров угроз для многополярного миропорядка, а также выработка единой позиции по тарифным и санкционным мерам, введённым США.
Наталья Демьянова
