Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 14:28

Путин из Сочи принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин принял участие в закрытом онлайн-саммите БРИКС, подключившись по видеосвязи из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав небольшой фрагмент мероприятия.

Владимир Путин подключается к онлайн-саммиту БРИКС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На видеозаписи видно, как российский лидер садится за рабочий стол в начале виртуальной встречи, на экране в его кабинете в это время отображается президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступивший инициатором проведения внеочередного саммита.

Главными темами обсуждения стали угрозы многополярному мироустройству и выработка общего ответа объединения на тарифы и санкции со стороны США.

Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС
Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС

Напомним, внеочередной онлайн-саммит БРИКС начался сегодня. Его организовали по запросу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в связи с агрессивной экономической политикой Вашингтона. В мероприятии участвовали Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, который в ходе выступления призвал страны содружества укреплять сотрудничество. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит проходит в закрытом формате, а по его итогам будет лишь короткий релиз.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar