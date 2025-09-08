Путин из Сочи принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин принял участие в закрытом онлайн-саммите БРИКС, подключившись по видеосвязи из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав небольшой фрагмент мероприятия.

Владимир Путин подключается к онлайн-саммиту БРИКС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На видеозаписи видно, как российский лидер садится за рабочий стол в начале виртуальной встречи, на экране в его кабинете в это время отображается президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступивший инициатором проведения внеочередного саммита.

Главными темами обсуждения стали угрозы многополярному мироустройству и выработка общего ответа объединения на тарифы и санкции со стороны США.