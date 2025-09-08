Путин из Сочи принял участие в онлайн-саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин принял участие в закрытом онлайн-саммите БРИКС, подключившись по видеосвязи из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав небольшой фрагмент мероприятия.
Владимир Путин подключается к онлайн-саммиту БРИКС. Видео © Telegram / Кремль. Новости
На видеозаписи видно, как российский лидер садится за рабочий стол в начале виртуальной встречи, на экране в его кабинете в это время отображается президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступивший инициатором проведения внеочередного саммита.
Главными темами обсуждения стали угрозы многополярному мироустройству и выработка общего ответа объединения на тарифы и санкции со стороны США.
Напомним, внеочередной онлайн-саммит БРИКС начался сегодня. Его организовали по запросу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в связи с агрессивной экономической политикой Вашингтона. В мероприятии участвовали Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, который в ходе выступления призвал страны содружества укреплять сотрудничество. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит проходит в закрытом формате, а по его итогам будет лишь короткий релиз.
Обложка © Telegram / Кремль. Новости