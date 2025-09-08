Мессенджер MAX
8 сентября, 14:05

Песков: Саммит БРИКС пройдёт в закрытом режиме, по итогам будет краткий релиз

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Выступление президента России Владимира Путина на онлайн-саммите БРИКС пройдёт в полностью закрытом режиме без доступа для представителей средств массовой информации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Весь саммит в закрытом режиме», — ответил спикер Кремля на вопрос ТАСС.

Песков уточнил, что по завершении мероприятия администрация президента выпустит краткий информационный релиз, посвящённый итогам встречи.

Напомним, несколько часов назад стартовал внеочередной онлайн-саммит БРИКС. В нём принимает участие Владимир Путин, а также председатель Поднебесной Си Цзиньпин. Инициатором проведения мероприятия стала Бразилия, созвавшая саммит 31 августа под эгидой противодействия экономическому давлению Вашингтона.

