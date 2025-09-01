Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 17:40

Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир после анонса встречи Фицо с Зеленским

Радио Судного дня произнесло коккосидр после анонса встречи Фицо с Зеленским

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная под прозвищами «Жужжалка» и «Радио Судного дня», после молчания возобновила трансляцию зашифрованного сигнала. Сообщил об этом событии специализированный сервис, который круглосуточно ведёт мониторинг активности загадочного объекта.

«НЖТИ 41253 КОККОСИДР 4358 6496», — прозвучало в эфире.

Нарколог объяснил, садится ли зрение от кокаина
Нарколог объяснил, садится ли зрение от кокаина

Интересно, что выход станции в эфир совпал с анонсом предстоящей встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Зеленского. По сообщению Фицо, в рамках предстоящей встречи будут затронуты ключевые аспекты взаимодействия между двумя странами, а также положение дел на Украине.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar