Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир после анонса встречи Фицо с Зеленским
Радио Судного дня произнесло коккосидр после анонса встречи Фицо с Зеленским
Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная под прозвищами «Жужжалка» и «Радио Судного дня», после молчания возобновила трансляцию зашифрованного сигнала. Сообщил об этом событии специализированный сервис, который круглосуточно ведёт мониторинг активности загадочного объекта.
«НЖТИ 41253 КОККОСИДР 4358 6496», — прозвучало в эфире.
Интересно, что выход станции в эфир совпал с анонсом предстоящей встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Зеленского. По сообщению Фицо, в рамках предстоящей встречи будут затронуты ключевые аспекты взаимодействия между двумя странами, а также положение дел на Украине.