Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная под прозвищами «Жужжалка» и «Радио Судного дня», после молчания возобновила трансляцию зашифрованного сигнала. Сообщил об этом событии специализированный сервис, который круглосуточно ведёт мониторинг активности загадочного объекта.

Интересно, что выход станции в эфир совпал с анонсом предстоящей встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Зеленского. По сообщению Фицо, в рамках предстоящей встречи будут затронуты ключевые аспекты взаимодействия между двумя странами, а также положение дел на Украине.