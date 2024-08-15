Специально для Владимира из Киева: Нарколог объяснил, садится ли зрение от кокаина
Нарколог Шуров: "Плавающий" взгляд Зеленского объясняется пристрастием к кокаину
Владимир Зеленский примерил очки на вчерашнем совещании. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official
У человека, системно употребляющего кокаин, может быть очень много проблем с глазами и зрением — от микротромбозов до расфокусировки. Об этом Life.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров, комментируя новый образ Владимира Зеленского — очки.
Регулярное употребление кокаина даёт скачки давления, формирует гипертонию, нарушается микроциркуляция глаза, возникают микротромбозы. Есть ещё такое состояние, как спазм аккомодации, когда взгляд расфокусирован. Мы это часто у Зеленского видим на пресс-конференциях. Он не может сосредоточить взгляд, он у него такой плавающий.
Напомним, что Зеленского часто ловили на неадекватном поведении по время публичных выступлений: бегающий взгляд, странные жесты, или наоборот, заторможенность. Распространились слухи о пристрастии бывшего шоумена к наркотикам.