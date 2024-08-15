Специально для Владимира из Киева: Нарколог объяснил, садится ли зрение от кокаина

Регулярное употребление кокаина даёт скачки давления, формирует гипертонию, нарушается микроциркуляция глаза, возникают микротромбозы. Есть ещё такое состояние, как спазм аккомодации, когда взгляд расфокусирован. Мы это часто у Зеленского видим на пресс-конференциях. Он не может сосредоточить взгляд, он у него такой плавающий.