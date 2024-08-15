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Специально для Владимира из Киева: Нарколог объяснил, садится ли зрение от кокаина

Нарколог Шуров: "Плавающий" взгляд Зеленского объясняется пристрастием к кокаину

15 августа, 09:46
Владимир Зеленский примерил очки на вчерашнем совещании. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский примерил очки на вчерашнем совещании. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official

У человека, системно употребляющего кокаин, может быть очень много проблем с глазами и зрением — от микротромбозов до расфокусировки. Об этом Life.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров, комментируя новый образ Владимира Зеленского — очки.

Регулярное употребление кокаина даёт скачки давления, формирует гипертонию, нарушается микроциркуляция глаза, возникают микротромбозы. Есть ещё такое состояние, как спазм аккомодации, когда взгляд расфокусирован. Мы это часто у Зеленского видим на пресс-конференциях. Он не может сосредоточить взгляд, он у него такой плавающий.

Василий Шуров

Нарколог

Регулярное употребление кокаина даёт скачки давления, формирует гипертонию, нарушается микроциркуляция глаза, возникают микротромбозы. Есть ещё такое состояние, как спазм аккомодации, когда взгляд расфокусирован. Мы это часто у Зеленского видим на пресс-конференциях. Он не может сосредоточить взгляд, он у него такой плавающий.
Регулярное употребление кокаина даёт скачки давления, формирует гипертонию, нарушается микроциркуляция глаза, возникают микротромбозы. Есть ещё такое состояние, как спазм аккомодации, когда взгляд расфокусирован. Мы это часто у Зеленского видим на пресс-конференциях. Он не может сосредоточить взгляд, он у него такой плавающий.
Зеленского предупредили, что у него заканчиваются время, деньги и кокаин
Зеленского предупредили, что у него заканчиваются время, деньги и кокаин

Напомним, что Зеленского часто ловили на неадекватном поведении по время публичных выступлений: бегающий взгляд, странные жесты, или наоборот, заторможенность. Распространились слухи о пристрастии бывшего шоумена к наркотикам.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Василий Шуров
Василий Шуров
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