18 сентября, 21:02

На пляже в Латвии нашли обломок беспилотника

Найденные обломки беспилотника. Обложка © Х / Latvijas_armija

На пляже Волости Варве в Вентспилсском крае Латвии обнаружена хвостовая часть беспилотного летательного аппарата, выброшенная на берег. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.

По его словам, обломки являются фрагментом российского дрона. Группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов изучила обломки, признав, что они не являются вызрывоопасными. Военные продолжают сотрудничать с Государственной полицией по этому инциденту.

Инцидент произошёл на фоне решения латвийских властей закрыть с 11 сентября воздушное пространство в 50-километровой зоне от границы с Россией и Белоруссией до высоты 6000 метров. Ограничения вступили в силу 11 сентября.

