На пляже в Латвии нашли обломок беспилотника

На пляже Волости Варве в Вентспилсском крае Латвии обнаружена хвостовая часть беспилотного летательного аппарата, выброшенная на берег. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.

По его словам, обломки являются фрагментом российского дрона. Группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов изучила обломки, признав, что они не являются вызрывоопасными. Военные продолжают сотрудничать с Государственной полицией по этому инциденту.