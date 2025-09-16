Дроны поставили НАТО в тупик: Латвия раскрыла главную слабость альянса

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы противовоздушной обороны в странах НАТО пока неэффективны против дронов. По его словам, приходится использовать дорогостоящие зенитные ракеты против дешевых беспилотников, что демонстрирует уязвимость альянса.

Ринкевичс сделал этот комментарий после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Он отметил, что в обычной ситуации по таким целям не применяют столь дорогие боеприпасы.

При этом президент Латвии поддержал решение НАТО о запуске новой операции «Восточный страж», направленной на усиление воздушной обороны на восточном фланге.