16 сентября, 10:34

Дроны поставили НАТО в тупик: Латвия раскрыла главную слабость альянса

Президент Латвии Ринкевичс заявил о проблемах ПВО НАТО после инцидента с дронами

Обложка © ТАСС / АР

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы противовоздушной обороны в странах НАТО пока неэффективны против дронов. По его словам, приходится использовать дорогостоящие зенитные ракеты против дешевых беспилотников, что демонстрирует уязвимость альянса.

Ринкевичс сделал этот комментарий после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Он отметил, что в обычной ситуации по таким целям не применяют столь дорогие боеприпасы.

При этом президент Латвии поддержал решение НАТО о запуске новой операции «Восточный страж», направленной на усиление воздушной обороны на восточном фланге.

В начале сентября несколько беспилотников пересекли польское воздушное пространство со стороны Украины. Варшава подняла в небо истребители и задействовала системы ПВО, однако часть дронов удалось сбить только с применением дорогостоящих ракет. Инцидент вызвал обеспокоенность у союзников по НАТО и стал поводом для обсуждения эффективности противовоздушной обороны альянса.

Марина Фещенко
