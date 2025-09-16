Дроны поставили НАТО в тупик: Латвия раскрыла главную слабость альянса
Президент Латвии Ринкевичс заявил о проблемах ПВО НАТО после инцидента с дронами
Обложка © ТАСС / АР
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы противовоздушной обороны в странах НАТО пока неэффективны против дронов. По его словам, приходится использовать дорогостоящие зенитные ракеты против дешевых беспилотников, что демонстрирует уязвимость альянса.
Ринкевичс сделал этот комментарий после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Он отметил, что в обычной ситуации по таким целям не применяют столь дорогие боеприпасы.
При этом президент Латвии поддержал решение НАТО о запуске новой операции «Восточный страж», направленной на усиление воздушной обороны на восточном фланге.
В начале сентября несколько беспилотников пересекли польское воздушное пространство со стороны Украины. Варшава подняла в небо истребители и задействовала системы ПВО, однако часть дронов удалось сбить только с применением дорогостоящих ракет. Инцидент вызвал обеспокоенность у союзников по НАТО и стал поводом для обсуждения эффективности противовоздушной обороны альянса.