В ЕП назвали крайней мерой атаки на якобы нарушающие границы истребители
Обложка © ТАСС / Carsten Rehder
Глава комитета по обороне и безопасности Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против силового ответа на возможные нарушения воздушного пространства. Свою позицию политик изложила в беседе с изданием Tagesspiegel.
Штрак-Циммерман прямо указала, что сбивать самолёты будет крайней мерой, отметив, что германские ВВС осведомлены о порядке своих действий. Она также выразила мнение, что ключевая функция воздушных сил Германии заключается не в немедленном уничтожении самолётов, оказывающихся в приграничной зоне.
Так она прокомментировала сообщения о том, что два немецких истребителя были подняты в небо по тревоге после появления российского Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем. Утверждалось, что самолёт двигался в международном небе якобы без плана полёта, а также не выходил на связь.
Ранее Министерство обороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО могла бы применять меры, включая уничтожение российских истребителей, чтобы обезопасить северо-восточные границы Европы.