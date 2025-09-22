В ЕП назвали крайней мерой атаки на якобы нарушающие границы истребители

Глава комитета по обороне и безопасности Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против силового ответа на возможные нарушения воздушного пространства. Свою позицию политик изложила в беседе с изданием Tagesspiegel .

Штрак-Циммерман прямо указала, что сбивать самолёты будет крайней мерой, отметив, что германские ВВС осведомлены о порядке своих действий. Она также выразила мнение, что ключевая функция воздушных сил Германии заключается не в немедленном уничтожении самолётов, оказывающихся в приграничной зоне.

Так она прокомментировала сообщения о том, что два немецких истребителя были подняты в небо по тревоге после появления российского Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем. Утверждалось, что самолёт двигался в международном небе якобы без плана полёта, а также не выходил на связь.