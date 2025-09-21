Интервидение
21 сентября, 09:37

В бундестаге потребовали сбивать российские истребители после обвинений Эстонии

Депутат ФРГ Хардт: Надо уничтожать российские самолёты, нарушающие границы НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

В случае появления российских истребителей над территорией НАТО после инцидента в воздушном пространстве Эстонии необходима жёсткая реакция, вплоть до стрельбы на поражение. Об этом медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт.

«Эффект будет иметь только «чёткий сигнал для России» о том, «что любое нарушение границ будет встречено военными средствами», вплоть до «поражения российских истребителей над территорией НАТО», — сказал он.

Хардт подчеркнул, что подобная мера станет «единственным эффективным сигналом» для России, сигнализирующим о неприемлемости нарушения воздушного пространства стран НАТО.

Ранее Министерство обороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО могла бы применять меры, включая уничтожение российских истребителей, чтобы обезопасить северо-восточные границы Европы.

Милена Скрипальщикова
