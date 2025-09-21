В бундестаге потребовали сбивать российские истребители после обвинений Эстонии

В случае появления российских истребителей над территорией НАТО после инцидента в воздушном пространстве Эстонии необходима жёсткая реакция, вплоть до стрельбы на поражение. Об этом медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт.

«Эффект будет иметь только «чёткий сигнал для России» о том, «что любое нарушение границ будет встречено военными средствами», вплоть до «поражения российских истребителей над территорией НАТО», — сказал он.