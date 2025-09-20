Эстонию обвинили в попытке разжечь третью мировую с Россией ради крошечного острова
Остров Вайндло. Обложка © Х / Thomas Fazi
Эстония раздувает выдуманную проблему с якобы проникновением российских истребителей в воздушное пространство страны, пытаясь спровоцировать конфликт с Москвой. Об этом в соцсети Х заявил итальянский журналист Томас Фази.
«Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолёты пролетели слишком близко к нему», — подписал фотографию он.
Масштаб проблемы, которую Эстония пытается представить как серьёзное нарушение воздушного пространства, сильно преувеличен. По его мнению, действия Таллина направлены на создание напряжённости между Москвой и странами НАТО, хотя реальная ситуация остаётся минимальной.
Напомним, что Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Там заявили, что самолёты якобы находились около 12 минут в районе острова Вайндло. Минобороны РФ всё опровергло. После этого главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разнесли за враньё.