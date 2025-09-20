Эстония раздувает выдуманную проблему с якобы проникновением российских истребителей в воздушное пространство страны, пытаясь спровоцировать конфликт с Москвой. Об этом в соцсети Х заявил итальянский журналист Томас Фази.

«Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолёты пролетели слишком близко к нему», — подписал фотографию он.