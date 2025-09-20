Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 13:44

Эстонию обвинили в попытке разжечь третью мировую с Россией ради крошечного острова

Журналист Фази обвинил Эстонию в попытке начать третью мировую с РФ ради Вайндло

Остров Вайндло. Обложка © Х / Thomas Fazi

Остров Вайндло. Обложка © Х / Thomas Fazi

Эстония раздувает выдуманную проблему с якобы проникновением российских истребителей в воздушное пространство страны, пытаясь спровоцировать конфликт с Москвой. Об этом в соцсети Х заявил итальянский журналист Томас Фази.

«Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолёты пролетели слишком близко к нему», — подписал фотографию он.

Масштаб проблемы, которую Эстония пытается представить как серьёзное нарушение воздушного пространства, сильно преувеличен. По его мнению, действия Таллина направлены на создание напряжённости между Москвой и странами НАТО, хотя реальная ситуация остаётся минимальной.

Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией
Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией

Напомним, что Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Там заявили, что самолёты якобы находились около 12 минут в районе острова Вайндло. Минобороны РФ всё опровергло. После этого главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разнесли за враньё.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Эстония
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar