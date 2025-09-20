Интервидение
20 сентября, 06:17

«Еврофюрер лжёт!» Фон дер Ляйен шокировала словами о российских МиГ-31 над Таллином

Журналист Боуз обвинил фон дер Ляйен в фейке про российские МиГ-31 над Эстонией

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковал журналист Чей Боуз за её слова о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.

«Еврофюрер вновь лжёт», — написал Боуз в соцсети X.

Фон дер Ляйен утверждала, что российские военные самолёты нарушили границу Эстонии. Боуз заявил, что её слова не соответствуют действительности и являются очередным примером введения общественности в заблуждение.

Трамп заявил о больших проблемах из-за истребителей России в Эстонии
Трамп заявил о больших проблемах из-за истребителей России в Эстонии

Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны сообщил, что самолёты «без разрешения» зашли в страну и находились там 12 минут. Позже НАТО также заявило, что Россия нарушила воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что три истребителя МиГ-31 выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Самолёты ни разу не пересекали границы других государств.

Милена Скрипальщикова
