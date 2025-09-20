«Еврофюрер лжёт!» Фон дер Ляйен шокировала словами о российских МиГ-31 над Таллином

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковал журналист Чей Боуз за её слова о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.

Фон дер Ляйен утверждала, что российские военные самолёты нарушили границу Эстонии. Боуз заявил, что её слова не соответствуют действительности и являются очередным примером введения общественности в заблуждение.