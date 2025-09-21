Германия подняла истребители по тревоге из-за российского самолёта над Балтикой

Истребители ВВС Германии были экстренно подняты для перехвата российского самолёта Ил-20М над акваторией Балтийского моря. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя германских военно-воздушных сил, два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге для идентификации воздушного судна.

По утверждению немецкой стороны, российский самолёт якобы летел в международном воздушном пространстве без предварительно поданного плана полёта и не поддерживал радиосвязь с наземными службами. При этом в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что все полёты военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.