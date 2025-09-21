Интервидение
21 сентября, 13:05

Германия подняла истребители по тревоге из-за российского самолёта над Балтикой

DPA: ВВС Германии подняли истребители в небо из-за российского Ил-20M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Victor Maschek

Истребители ВВС Германии были экстренно подняты для перехвата российского самолёта Ил-20М над акваторией Балтийского моря. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя германских военно-воздушных сил, два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге для идентификации воздушного судна.

По утверждению немецкой стороны, российский самолёт якобы летел в международном воздушном пространстве без предварительно поданного плана полёта и не поддерживал радиосвязь с наземными службами. При этом в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что все полёты военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что этому предшествовал инцидент с Эстонией. Государство обвинило российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Там заявили, что самолёты якобы находились около 12 минут в районе острова Вайндло. Минобороны РФ опровергло все обвинения Эстонии.

Юлия Сафиулина
