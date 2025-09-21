Совбез ООН проведёт 22 сентября заседание по инциденту с истребителями в Эстонии

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое якобы инциденту с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолётами МиГ-31, состоится 22 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Эстонии.

«22 сентября в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) Совет Безопасности ООН соберётся на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу», — указывается в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства.