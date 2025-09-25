«Флаг в руки, барабан на шею»: Трамп критикует Россию ради избавления от Украины
Доцент Новиков: Трамп готов выйти из процесса решения конфликта на Украине
Резкий поворот в риторике президента США Дональда Трампа объясняется отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине и ограниченностью инструментов влияния политика на ситуацию. В этом уверен доцент ВШЭ, научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.
По его мнению, американский лидер, столкнувшись с невозможностью давления на Россию через санкции, а также с сопротивлением Европы при попытках воздействовать на Украину, выбрал тактику демонстративного отхода, но с сохранением имиджа.
Эксперт обратил внимание на противоречие между недавними заявлениями Трампа о безусловном преимуществе России и словами о возврате Украины к границам 1991 года. Риторика хозяина Белого дома, вызвавшая удивление даже у Владимира Зеленского, должна восприниматься как тактический манёвр, а не реальная стратегия. По итогу политик поставил перед киевским режимом нереалистичную задачу.
«Сложно поверить, что Зеленский за час смог его переубедить. Тут скорее президент США решил изменить подход к самому Зеленскому и Европе. Если они настаивают, что Россия скоро будет побеждена — зачем спорить? Флаг в руки, барабан на шею», — подчеркнул собеседник kp.ru.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал нашу страну как «бумажного тигра». Позже в Кремле поправили Трампа, а в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.
