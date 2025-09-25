«Флаг в руки, барабан на шею»: Трамп критикует Россию ради избавления от Украины

Резкий поворот в риторике президента США Дональда Трампа объясняется отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине и ограниченностью инструментов влияния политика на ситуацию. В этом уверен доцент ВШЭ, научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.

По его мнению, американский лидер, столкнувшись с невозможностью давления на Россию через санкции, а также с сопротивлением Европы при попытках воздействовать на Украину, выбрал тактику демонстративного отхода, но с сохранением имиджа.

Эксперт обратил внимание на противоречие между недавними заявлениями Трампа о безусловном преимуществе России и словами о возврате Украины к границам 1991 года. Риторика хозяина Белого дома, вызвавшая удивление даже у Владимира Зеленского, должна восприниматься как тактический манёвр, а не реальная стратегия. По итогу политик поставил перед киевским режимом нереалистичную задачу.

«Сложно поверить, что Зеленский за час смог его переубедить. Тут скорее президент США решил изменить подход к самому Зеленскому и Европе. Если они настаивают, что Россия скоро будет побеждена — зачем спорить? Флаг в руки, барабан на шею», — подчеркнул собеседник kp.ru.