В Кремле не увидели расхождений между словами и действиями США по Украине

Россия не видит противоречий между официальными заявлениями США и их декларируемой целью добиться урегулирования конфликта на Украине. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако по словам представителя Кремля, Москва фиксирует различную риторику, исходящую от Вашингтона.

«Нет, не идёт. Мы видим разную риторику, которая идёт из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент [США Дональд] Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что текущая оценка Москвы основывается на предположении о сохранении администрацией Трампа готовности прилагать усилия для мирного решения украинского кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает неустанные усилия для прекращения боевых действий на Украине и надеется добиться прогресса в этом вопросе. Он заявил, что изначально рассматривал этот конфликт как потенциально самый лёгкий для разрешения, поскольку, по его словам, у него сложились хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Тем не менее он признал, что развитие ситуации всегда может преподнести неожиданности.