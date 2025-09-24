Москву нельзя обвинить в развязывании бесцельного вооружённого конфликта — Россия обеспечивает свои интересы и безопасность военными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооружённых сил, которые продолжают специальную военную операцию. Война эта не бесцельная», — подчеркнул спикер Кремля.

По его словам, всё дело в обеспечении безопасности России и её интересов, а также устранении коренных причин текущего конфликта между Россией и Украиной, который затрагивает общую европейскую безопасность.

Также представитель Кремля прокомментировал отсутствие прогресса в попытках мирного урегулирования конфликта. Он напомнил, что киевский режим, вопреки своим же громким заявлениям, занял пассивную позицию по переговорам.