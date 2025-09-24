Интервидение
24 сентября, 10:35

Песков: Россия не ведёт бесцельную войну, а обеспечивает свою безопасность

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москву нельзя обвинить в развязывании бесцельного вооружённого конфликта — Россия обеспечивает свои интересы и безопасность военными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооружённых сил, которые продолжают специальную военную операцию. Война эта не бесцельная», подчеркнул спикер Кремля.

По его словам, всё дело в обеспечении безопасности России и её интересов, а также устранении коренных причин текущего конфликта между Россией и Украиной, который затрагивает общую европейскую безопасность.

Также представитель Кремля прокомментировал отсутствие прогресса в попытках мирного урегулирования конфликта. Он напомнил, что киевский режим, вопреки своим же громким заявлениям, занял пассивную позицию по переговорам.

BannerImage
Александр Юнашев
