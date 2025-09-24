В Кремле заявили о полном бездействии Украины в ключевом вопросе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает неустанные усилия для прекращения боевых действий на Украине и надеется добиться прогресса в этом вопросе. Он отметил, что из-за своих, как он их охарактеризовал, хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным изначально считал данный конфликт потенциально самым простым для урегулирования, однако признал, что ситуация всегда может преподнести неожиданные сюрпризы.