Песков: Россия предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Обложка © Life.ru
Россия настаивает на мирном и дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков журналистам.
Совершенно иной точки зрения придерживается Владимир Зеленский. Как рассказал нардеп Рады, принимавший участие в закрытой встрече фракции «Слуга народа», глава украинского режима намерен продолжать боевые действия вплоть до последнего украинца.