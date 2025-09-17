Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 10:13

Песков: Россия предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия настаивает на мирном и дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков журналистам.

«Думайте только об Украине!» Зеленский обратился к Западу с наглым призывом
«Думайте только об Украине!» Зеленский обратился к Западу с наглым призывом

Совершенно иной точки зрения придерживается Владимир Зеленский. Как рассказал нардеп Рады, принимавший участие в закрытой встрече фракции «Слуга народа», глава украинского режима намерен продолжать боевые действия вплоть до последнего украинца.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar