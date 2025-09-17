Песков: Россия предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Россия настаивает на мирном и дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков журналистам.