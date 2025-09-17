Главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны сосредоточить внимание на текущих потребностях Украины, а не на перспективах будущих отношений с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — волнующим тоном заявил Зеленский.

Экс-комик подчеркнул, что ситуация на Украине требует безотлагательных решений и действий от международного сообщества.

Кроме того, Зеленский выразил недовольство процессом обсуждения санкционных мер против России среди западных союзников. Он отметил, что дискуссии о том, какие именно санкции вводить, являются несправедливыми по отношению к Киеву, поскольку «отвлекают внимание от непосредственной поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта».