«Думайте только об Украине!» Зеленский обратился к Западу с наглым призывом
Зеленский: Запад должен помогать Украине, а не думать об отношениях с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны сосредоточить внимание на текущих потребностях Украины, а не на перспективах будущих отношений с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.
«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — волнующим тоном заявил Зеленский.
Экс-комик подчеркнул, что ситуация на Украине требует безотлагательных решений и действий от международного сообщества.
Кроме того, Зеленский выразил недовольство процессом обсуждения санкционных мер против России среди западных союзников. Он отметил, что дискуссии о том, какие именно санкции вводить, являются несправедливыми по отношению к Киеву, поскольку «отвлекают внимание от непосредственной поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта».
Ранее Зеленский обратился к европейским государствам с просьбой о финансовой поддержке в размере 120 миллиардов долларов. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что экс-комик утратил рассудок, и призвал страны НАТО прекратить финансирование Зеленского.