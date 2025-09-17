Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня. В интервью британскому телеканалу Sky News он отметил, что ранее существовали надежды на то, что президент США Дональд Трамп сможет договориться о перемирии, подтвердив, что его страна готова к такому шагу.

В свою очередь, в Москве неоднократно указывали на то, что оказывать давление на Россию в контексте украинского урегулирования бессмысленно, поскольку у неё имеется собственная чёткая позиция по этому вопросу.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщал о готовности России обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и взаимодействовать в различных форматах. При этом он подчеркнул, что Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трёх рабочих групп. Данная инициатива, направленная на детальное рассмотрение гуманитарных, военных и политических вопросов, была выдвинута российской стороной в ходе стамбульских переговоров 2022 года. Кроме того, именно Зеленский, напомнил Лавров, отклонил приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.