15 сентября, 05:20

«Чтобы не наломал дров»: Сенатор раскрыл причину запрета на поездку Зеленского в Москву

Кастюкевич: Западные кураторы не допустят встречи Зеленского с Путиным в Москве

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoibo

Встреча Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Москве невозможна из-за позиции западных кураторов киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил сенатор Российской Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит. Да и первопричина кризиса кроется отчасти и в нём, ведь именно его привели к власти через военный переворот»,пояснил сенатор.

Собеседник агентства выразил мнение, что встреча на высшем уровне станет возможной лишь после большой предварительной работы.

Ранее Путин публично пригласил Зеленскому посетить Москву для переговоров. Кремль подчёркивал, что цель такой встречи — диалог, а не капитуляция, при этом российский лидер гарантировал стопроцентную безопасность представителю киевского режима. Однако Вашингтон рекомендовал Зеленскому отклонить предложение и встретиться на нейтральной территории. Он последовал этому совету, категорически отказавшись от визита в Москву и вместо этого пригласив Путина в Киев.

Алиса Хуссаин
