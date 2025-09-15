Встреча Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Москве невозможна из-за позиции западных кураторов киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил сенатор Российской Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит. Да и первопричина кризиса кроется отчасти и в нём, ведь именно его привели к власти через военный переворот», — пояснил сенатор.