Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 10:33

Названо главное условие для встречи Путина и Зеленского

Посол Ерхов: Встреча Путина и Зеленского требует тщательной подготовки

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Возможная встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским требует исключительно тщательной и всесторонней подготовки, поскольку только в этом случае переговоры смогут привести к конкретным положительным результатам. Об этом заявил завершивший свою дипломатическую миссию в Турции посол Российской Федерации Алексей Ерхов в интервью турецкому изданию Hürriyet.

«Встреча должна быть подготовлена на самом высоком уровне и иметь положительный эффект, в противном случае она может привести к негативным последствиям», — подчеркнул Ерхов.

Российский дипломат акцентировал внимание на том, что Москва никогда не отказывалась от возможности проведения переговоров с Зеленским при фундаментальном условии — встреча должна носить конструктивный и предметный характер. По словам Ерхова, ключевым итогом такого саммита должно стать достижение реального и долгосрочного урегулирования, которое невозможно без предварительной кропотливой работы переговорных групп обеих сторон.

Отдельно он отметил существующую правовую и политическую сложность вопроса легитимности нынешних властей в Киеве и лично Зеленского. Однако Ерхов чётко обозначил, что этот фактор не является непреодолимым препятствием для диалога.

Зеленский согласился на любую встречу с Путиным
Зеленский согласился на любую встречу с Путиным

Ранее Дональд Трамп выразил своё недовольство скоростью, с которой продвигается процесс урегулирования украинского кризиса. Президент США напомнил, что в своё время ему доводилось сталкиваться с более трудными вызовами, но он успешно их преодолевал. При этом Трамп подчеркнул, что позиция Зеленского, который избегает диалога с Россией, препятствует скорейшему окончанию военных действий.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar