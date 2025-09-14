Возможная встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским требует исключительно тщательной и всесторонней подготовки, поскольку только в этом случае переговоры смогут привести к конкретным положительным результатам. Об этом заявил завершивший свою дипломатическую миссию в Турции посол Российской Федерации Алексей Ерхов в интервью турецкому изданию Hürriyet.

«Встреча должна быть подготовлена на самом высоком уровне и иметь положительный эффект, в противном случае она может привести к негативным последствиям», — подчеркнул Ерхов.

Российский дипломат акцентировал внимание на том, что Москва никогда не отказывалась от возможности проведения переговоров с Зеленским при фундаментальном условии — встреча должна носить конструктивный и предметный характер. По словам Ерхова, ключевым итогом такого саммита должно стать достижение реального и долгосрочного урегулирования, которое невозможно без предварительной кропотливой работы переговорных групп обеих сторон.