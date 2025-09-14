Названо главное условие для встречи Путина и Зеленского
Посол Ерхов: Встреча Путина и Зеленского требует тщательной подготовки
Возможная встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским требует исключительно тщательной и всесторонней подготовки, поскольку только в этом случае переговоры смогут привести к конкретным положительным результатам. Об этом заявил завершивший свою дипломатическую миссию в Турции посол Российской Федерации Алексей Ерхов в интервью турецкому изданию Hürriyet.
«Встреча должна быть подготовлена на самом высоком уровне и иметь положительный эффект, в противном случае она может привести к негативным последствиям», — подчеркнул Ерхов.
Российский дипломат акцентировал внимание на том, что Москва никогда не отказывалась от возможности проведения переговоров с Зеленским при фундаментальном условии — встреча должна носить конструктивный и предметный характер. По словам Ерхова, ключевым итогом такого саммита должно стать достижение реального и долгосрочного урегулирования, которое невозможно без предварительной кропотливой работы переговорных групп обеих сторон.
Отдельно он отметил существующую правовую и политическую сложность вопроса легитимности нынешних властей в Киеве и лично Зеленского. Однако Ерхов чётко обозначил, что этот фактор не является непреодолимым препятствием для диалога.
Ранее Дональд Трамп выразил своё недовольство скоростью, с которой продвигается процесс урегулирования украинского кризиса. Президент США напомнил, что в своё время ему доводилось сталкиваться с более трудными вызовами, но он успешно их преодолевал. При этом Трамп подчеркнул, что позиция Зеленского, который избегает диалога с Россией, препятствует скорейшему окончанию военных действий.