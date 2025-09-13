Украинские власти выразили готовность и поддержали инициативу американского президента Дональда Трампа о проведении переговоров для урегулирования ситуации в стране. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.

«США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Мы готовы к предложению президента Трампа: трёхсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — главарь киевского режима.