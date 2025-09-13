Единый день голосования
13 сентября, 17:58

Зеленский согласился на любую встречу с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские власти выразили готовность и поддержали инициативу американского президента Дональда Трампа о проведении переговоров для урегулирования ситуации в стране. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.

«США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Мы готовы к предложению президента Трампа: трёхсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — главарь киевского режима.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. В своём интервью Fox News он повторил, что сталкивался с кризисами и сложнее нынешнего, но находил их решение. При этом он указал, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией отдаляет перспективу завершения боевых действий.

