Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в любом формате и без предварительных условий. При этом, от встречи в Москве экс-комик по-прежнему отказывается.

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трёхстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — заявил Зеленский в интервью Sky News.

Главарь киевского режима также вновь подчеркнул, что не поедет в Москву, отметив, что местом встречи может стать любая другая страна. По его словам, предложений достаточно как от американской, так и от европейской стороны.