Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна при условии её тщательной подготовки и достижения конкретных позитивных результатов. Такое заявление сделал российский посол Алексей Ерхов в ходе беседы с турецкими журналистами накануне завершения своей дипломатической миссии в Турции.

Дипломат подчеркнул, что не следует сводить весь процесс переговоров по урегулированию конфликта исключительно к возможной встрече на высшем уровне, хотя она действительно не исключается, о чём ранее заявлял Путин.

«Сама такая встреча отнюдь не исключена, и президент России несколько дней назад в очередной раз подтвердил это, общаясь со СМИ в Тяньцзине. При всей сложности вопроса о легитимности Зеленского и её остальных органов власти, если такая встреча будет хорошо подготовлена и приведёт к позитивным результатам, то она будет возможной», — заявил дипломат.

Посол добавил, что российско-украинское урегулирование представляет собой чрезвычайно сложный комплекс вопросов, принципы и детали которого должны быть скрупулёзно согласованы и тщательно зафиксированы в документальной форме. По его словам, без чёткого определения обязательств сторон и механизмов их реализации любые договорённости рискуют оказаться недолговечными.

Ерхов заключил, что для выработки условий долгосрочного урегулирования требуется кропотливая работа переговорных групп, которую не сможет заменить ни одна встреча на высшем уровне. Дипломат подчеркнул, что саммит должен стать логическим завершением переговоров, а не их отправной точкой.