16 сентября, 13:38

Трамп заявил, что Зеленскому придётся пойти на сделку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman,

Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Зеленскому придётся пойти на сделку», — цитирует главу Белого дома Clash Report.

Ранее Трамп заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». По его словам, Вашингтон готов выступить посредником. Также Трамп намерен вскоре встретиться с главарём киевского режима, который перед встречей продолжает выдвигать Вашингтону условия.

