Трамп заявил, что Зеленскому придётся пойти на сделку
Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Зеленскому придётся пойти на сделку», — цитирует главу Белого дома Clash Report.
Ранее Трамп заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». По его словам, Вашингтон готов выступить посредником. Также Трамп намерен вскоре встретиться с главарём киевского режима, который перед встречей продолжает выдвигать Вашингтону условия.