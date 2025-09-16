Зеленский выдвинул Трампу условие по санкциям против РФ для окончания конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при выполнении определённого условия. Об этом он заявил в интервью Sky News.
«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договорённости были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнёры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна чёткая позиция президента Трампа», — заявил он.
Напомним, несмотря на прозвучавшие заверения о предоставлении стопроцентных гарантий безопасности главарю киевского режима, Зеленский категорически отклонил возможность визита в Москву. Экс-комик аргументировал свой отказ продолжающимися обстрелами территории Украины, заявив, что не может вести переговоры в условиях ежедневных ракетных атак. В качестве альтернативы Зеленский предложил провести встречу в Киеве.