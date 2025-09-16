Зеленский выдвинул Трампу условие по санкциям против РФ для окончания конфликта

Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при выполнении определённого условия. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договорённости были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнёры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна чёткая позиция президента Трампа», — заявил он.