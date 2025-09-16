Раздухарившийся перед британскими СМИ Зеленский открыто пошёл против Трампа
Страна.ua: Зеленский фактически пошёл против Трампа в интервью Sky News
Обложка © ТАСС / AP
Главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал США ввести строгие санкции против России, несмотря на позицию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о согласовании мер с Европой. Об этом сообщило издание «Страна.ua», отмечая, что в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский фактически пошёл против линии республиканца.
«Он призвал президента США ввести жёсткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы. Хотя Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, чего последний делать пока отказывается», — говорится в материале.
Зеленский также раскритиковал саммит на Аляске, заявив, что президент США «слишком много дал» России. Кроме того, глава украинского режима потребовал, чтобы Трамп занял «четкую позицию» по гарантиям безопасности для Украины. Эти заявления отражают рост напряжения между Киевом и западными странами с одной стороны, и администрацией Трампа — с другой.
Также Зеленский заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при выполнении определённых условий и при наличии чёткой позиции президента США, поддержанной Европой. Кстати, ранее стало известно, что на следующей неделе в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, возможно, состоится встреча Трампа с киевским главарём.