Главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал США ввести строгие санкции против России, несмотря на позицию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о согласовании мер с Европой. Об этом сообщило издание «Страна.ua», отмечая, что в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский фактически пошёл против линии республиканца.

«Он призвал президента США ввести жёсткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы. Хотя Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, чего последний делать пока отказывается», — говорится в материале.