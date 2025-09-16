Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 14:05

Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что они «не могут находиться в одной комнате».

«Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придётся сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться в одной комнате», — заявил он американской прессе.

Трамп может провести новую встречу с Зеленским на следующей неделе
Трамп может провести новую встречу с Зеленским на следующей неделе

Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Также глава Белого дома анонсировал «относительно скорую» встречу Владимира Путина и Зеленского в трёхстороннем формате с участием США.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar