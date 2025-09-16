Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что они «не могут находиться в одной комнате».
«Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придётся сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться в одной комнате», — заявил он американской прессе.
Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Также глава Белого дома анонсировал «относительно скорую» встречу Владимира Путина и Зеленского в трёхстороннем формате с участием США.