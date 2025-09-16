Главарь киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует растущую оторванность от реальности при своих военных и политических решениях. К такому выводу приходит Foreign Policy.

Правительственные инициативы вызвали волну гражданского недовольства, особенно в сфере военного регулирования. Как отмечает издание, антирекордом стал законопроект о введении 10-летнего тюремного срока за дезертирство, который пришлось отозвать после массовых протестов в Киеве 5-6 сентября. Военные аналитики, включая Антона Грушецкого из Киевского международного института социологии, указывают на недостаточные объяснения властей и изоляцию команды Зеленского.

Дополнительную напряжённость вызвало разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет, что может спровоцировать массовую эмиграцию молодёжи — по прогнозам, до 15% от общей численности этой возрастной группы. Рост недоверия усугубляется попытками ограничения независимости антикоррупционных органов, что даже после отмены решения продолжает негативно влиять на восприятие власти населением.