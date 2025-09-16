Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:02

«Как мыльный пузырь»: Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский скоро должен «лопнуть»

Азаров назвал Зеленского мыльным пузырём, который должен лопнуть и раствориться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Владимир Зеленский является на Украине временным политическим явлением, которое обязательно должно исчезнуть, заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. Он подчеркнул, что украинцы на выборах голосовали не за экс-комика, они были против бывшего президента Петра Порошенко*, поэтому готовы были избрать кого угодно.

«Появился такой прыщ. Он [Зеленский] точно так же должен, как говорится, лопнуть и раствориться. <...> Его сумели раздуть в политическую фигуру, мыльный пузырь по сути дела. Но нет в нём ничего такого, что говорит о том, что он за эти шесть с половиной лет стал государственным деятелем», заявил Азаров в интервью программе «Главное с Анной Шафран».

Азаров подчеркнул, что победа Зеленского, набравшего 73% голосов избирателей, была случайным политическим явлением, во многом обусловленным общественной усталостью от предыдущей власти и умелой медийной стратегией.

Раздухарившийся перед британскими СМИ Зеленский открыто пошёл против Трампа
Раздухарившийся перед британскими СМИ Зеленский открыто пошёл против Трампа

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявлял о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным лицом к лицу. Однако глава киевского режима вновь заявил, что диалог возможен только после прекращения огня, но, по его мнению, российский лидер якобы к нему не готов.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar