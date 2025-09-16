«Как мыльный пузырь»: Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский скоро должен «лопнуть»

Владимир Зеленский является на Украине временным политическим явлением, которое обязательно должно исчезнуть, заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. Он подчеркнул, что украинцы на выборах голосовали не за экс-комика, они были против бывшего президента Петра Порошенко*, поэтому готовы были избрать кого угодно.

«Появился такой прыщ. Он [Зеленский] точно так же должен, как говорится, лопнуть и раствориться. <...> Его сумели раздуть в политическую фигуру, мыльный пузырь по сути дела. Но нет в нём ничего такого, что говорит о том, что он за эти шесть с половиной лет стал государственным деятелем», — заявил Азаров в интервью программе «Главное с Анной Шафран».

Азаров подчеркнул, что победа Зеленского, набравшего 73% голосов избирателей, была случайным политическим явлением, во многом обусловленным общественной усталостью от предыдущей власти и умелой медийной стратегией.

