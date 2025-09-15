Владимир Зеленский заявил о готовности ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти пути прекращения украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на корреспондента CNN Фарида Закарию.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — сказал Зеленский.

Зеленский вновь заявил, что переговоры возможны только после прекращения огня, но, по его мнению, российский лидер якобы к ним не готов. Главарь киевского режима выразил готовность к прямому диалогу с президентом России, без посредников, но при поддержке США и Европы.