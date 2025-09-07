Проведение потенциальных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в российской столицы может создать дополнительные преимущества для дипломатической позиции Кремля. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, переговоры в Москве ещё больше укрепят позиции РФ.

«Переговоры в Москве ещё больше укрепят переговорные позиции Кремля», — говорится в материале.