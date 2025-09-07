На Западе спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве
Handelsblatt: Переговоры Путина с Зеленским в Москве укрепят позиции России
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Проведение потенциальных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в российской столицы может создать дополнительные преимущества для дипломатической позиции Кремля. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, переговоры в Москве ещё больше укрепят позиции РФ.
«Переговоры в Москве ещё больше укрепят переговорные позиции Кремля», — говорится в материале.
Несмотря на прозвучавшие заверения о предоставлении стопроцентных гарантий безопасности главарю киевского режима, Зеленский категорически отклонил возможность визита в Москву. Экс-комик аргументировал свой отказ продолжающимися обстрелами территории Украины, заявив, что не может вести переговоры в условиях ежедневных ракетных атак. В качестве альтернативы Зеленский предложил провести встречу в Киеве.