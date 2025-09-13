В США назвали усталость украинцев от боевых действий ахиллесовой пятой Зеленского
AG: Украинцы хотят нового президента, это делает Зеленского уязвимым
Население Украины желает избрания нового президента и завершения изматывающего конфликта с Россией, что усиливает уязвимость Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание American Greatness.
«Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращённым стимулом», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что текущая ситуация создаёт для киевского главаря искажённые стимулы. Поэтому Зеленский пытается обеспечить себе безопасность, саботируя мирный процесс и оттягивая выборы, которые грозят ему поражением.
Напомним, что накануне в интервью украинским СМИ Владимир Зеленский в очередной раз отказался рассматривать территориальные уступки, как шаг к прекращению боевых действий. Экс-комедиант заявил, что таким способом конфликт не остановить, приведя в пример войну с Грузией в 2008 году, а также события в Крыму и Донецке в 2014.