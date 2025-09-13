Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 10:11

В США назвали усталость украинцев от боевых действий ахиллесовой пятой Зеленского

AG: Украинцы хотят нового президента, это делает Зеленского уязвимым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Население Украины желает избрания нового президента и завершения изматывающего конфликта с Россией, что усиливает уязвимость Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание American Greatness.

«Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращённым стимулом», говорится в публикации.

В материале отмечается, что текущая ситуация создаёт для киевского главаря искажённые стимулы. Поэтому Зеленский пытается обеспечить себе безопасность, саботируя мирный процесс и оттягивая выборы, которые грозят ему поражением.

В России дали совет президенту Финляндии, который Зеленского видит чаще, чем семью
В России дали совет президенту Финляндии, который Зеленского видит чаще, чем семью

Напомним, что накануне в интервью украинским СМИ Владимир Зеленский в очередной раз отказался рассматривать территориальные уступки, как шаг к прекращению боевых действий. Экс-комедиант заявил, что таким способом конфликт не остановить, приведя в пример войну с Грузией в 2008 году, а также события в Крыму и Донецке в 2014.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar