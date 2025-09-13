В России дали совет президенту Финляндии, который Зеленского видит чаще, чем семью
Сенатор Пушков посоветовал Стуббу вернуться к супруге от Зеленского
Александр Стубб и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на признание президента Финляндии Александра Стубба, что за неделю он провёл с Владимиром Зеленским больше времени, чем с женой. Российский парламентарий посоветовал финскому лидеру «вернуться к супруге».
«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», – написал Пушков в Telegram.
Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе Александр Стубб и Владимир Зеленский вместе летали в Париж, затем провели четыре дня в Дании на встрече Северо-Балтийской восьмёрки, а позже снова встретились в Киеве. После этого финский лидер и заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем собственную жену.