Президент Финляндии Стубб прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Зеленский и Стубб в Киеве. Обложка © Пресс-служба Зеленского
В Киев приехал президент Финляндии Александр Стубб. На вокзале его встречали руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Зеленский сегодня обсудит с лидером Финляндии проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства. Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира», — написал Ермак в соцсетях.
С финским лидером встретился уже и Владимир Зеленский.
Ранее Александр Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он убеждён, что возобновление диалога и последующее восстановление партнёрских отношений между соседними государствами является закономерным и ожидаемым процессом. И, несмотря на это, политик продолжает делать странные заявления. К примеру, он поведал со всей серьёзностью, что Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году.