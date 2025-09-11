Стубб заявил, что из-за Зеленского ему не хватает времени на жену

Президент Финляндии Александр Стубб в шутку заметил, что из-за интенсивности работы он сейчас чаще общается с Владимиром Зеленским, чем со своей женой. Он подчеркнул, что поддерживает почти ежедневную связь с украинским экс-комиком.

Визит Стубба в Киев. Видео © Пресс-служба Зеленского

«Мне кажется, что на прошлой неделе я провёл с вами больше времени, чем с собственной женой», — сказал Стубб на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

По словам Стубба, на прошлой неделе он и Зеленский провели четыре дня в Дании, участвуя во встрече Северо-Балтийской восьмерки (NB8). До этого они вместе прибыли в Данию из Парижа, где проходило собрание «коалиции желающих».