Стубб заявил, что из-за Зеленского ему не хватает времени на жену
Президент Финляндии Стубб заявил, что видит Зеленского чаще, чем свою жену
Зеленский и Стубб в Киеве. Обложка © Пресс-служба Зеленского
Президент Финляндии Александр Стубб в шутку заметил, что из-за интенсивности работы он сейчас чаще общается с Владимиром Зеленским, чем со своей женой. Он подчеркнул, что поддерживает почти ежедневную связь с украинским экс-комиком.
Визит Стубба в Киев. Видео © Пресс-служба Зеленского
«Мне кажется, что на прошлой неделе я провёл с вами больше времени, чем с собственной женой», — сказал Стубб на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.
По словам Стубба, на прошлой неделе он и Зеленский провели четыре дня в Дании, участвуя во встрече Северо-Балтийской восьмерки (NB8). До этого они вместе прибыли в Данию из Парижа, где проходило собрание «коалиции желающих».
Сегодня же состоялся новый рандеву в Киеве в рамках официального визита финского президента. На вокзале его встречали руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.