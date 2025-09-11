Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:17

Стубб заявил, что из-за Зеленского ему не хватает времени на жену

Президент Финляндии Стубб заявил, что видит Зеленского чаще, чем свою жену

Зеленский и Стубб в Киеве. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Зеленский и Стубб в Киеве. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб в шутку заметил, что из-за интенсивности работы он сейчас чаще общается с Владимиром Зеленским, чем со своей женой. Он подчеркнул, что поддерживает почти ежедневную связь с украинским экс-комиком.

Визит Стубба в Киев. Видео © Пресс-служба Зеленского

«Мне кажется, что на прошлой неделе я провёл с вами больше времени, чем с собственной женой», — сказал Стубб на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

По словам Стубба, на прошлой неделе он и Зеленский провели четыре дня в Дании, участвуя во встрече Северо-Балтийской восьмерки (NB8). До этого они вместе прибыли в Данию из Парижа, где проходило собрание «коалиции желающих».

Сегодня же состоялся новый рандеву в Киеве в рамках официального визита финского президента. На вокзале его встречали руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.

«‎Мы проиграем эту игру!» Напуганный Стубб разразился посланием ко всему миру из-за ШОС
«‎Мы проиграем эту игру!» Напуганный Стубб разразился посланием ко всему миру из-за ШОС
BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Александр Стубб
  • Украина
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar