«Служба — не рабство»: В Киеве передумали сажать солдат на 10 лет за неповиновение

Минобороны Украины отказалось усиливать наказания для военных после шквала критики. В ведомстве заявили, что инициатива о жёстких санкциях за неповиновение и самовольное оставление части вызвала слишком большой общественный резонанс.

В министерстве отметили, что вместе с депутатами Верховной рады решили сосредоточиться на поддержке законопроекта о введении военного омбудсмена.

«Мы поддерживаем позицию профильных комитетов Рады и исключаем из документа положения, усиливающие ответственность военных за неповиновение», — заявили в военном ведомстве.

По словам представителей министерства, армейская дисциплина должна строиться на справедливости, а не на ужесточении наказаний. До этого парламент Украины уже рассматривал вариант, по которому за отказ выполнять приказы могли давать от пяти до десяти лет тюрьмы без права на условное наказание. Эта инициатива вызвала акции протеста в Киеве и Львове, где военные и их родственники скандировали: «Служба — не рабство» и «Защитите права военных».