«Они не рабы!»: На Майдане начался митинг против закона о наказаниях для военных

Организаторы протеста утверждают, что новые законы уничтожат возможность перевода военнослужащих, ушедших из части из-за самовольного оставления места службы (СЗЧ), в другие подразделения. Вместо этого они будут вынуждены вернуться в прежние условия. Кроме того, протестующие считают неприемлемым ограничение судами права смягчать приговоры за неподчинение.