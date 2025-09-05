Мессенджер MAX
Регион
5 сентября, 18:07

«Они не рабы!»: На Майдане начался митинг против закона о наказаниях для военных

В центре Киева проходит протест против ужесточения ответственности для военных

Обложка © Telegram / Политика страны

На киевском Майдане проходит акция протеста. Как сообщает издание «Страна.ua», участники выражают несогласие с новыми законопроектами, которые предусматривают значительное ужесточение наказаний для военнослужащих. В частности, за неповиновение и самовольное оставление части теперь может грозить до 10 лет лишения свободы.

В центре Киева проходит протест против ужесточения ответственности для военных. Видео © Telegram / Политика страны

Организаторы протеста утверждают, что новые законы уничтожат возможность перевода военнослужащих, ушедших из части из-за самовольного оставления места службы (СЗЧ), в другие подразделения. Вместо этого они будут вынуждены вернуться в прежние условия. Кроме того, протестующие считают неприемлемым ограничение судами права смягчать приговоры за неподчинение.

Участники акции требуют введения должности военного омбудсмена для защиты прав солдат и призывают власти прекратить ужесточение дисциплины в армии.

«Военные не рабы! Защитите права военных!» — скандируют собравшиеся.

В яму без воды: Украинский пленный рассказал о нечеловеческих наказаниях в ВСУ
Напомним, ранее командиры ВСУ призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов. Эта новость вызвала возмущение в украинском обществе. В частности, родственники мобилизованных выражают недовольство тем, что командиры избегают ответственности за преступные приказы и неоправданные потери.

