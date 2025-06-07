Всё гораздо хуже: На Украине зарегистрировали свыше 210 тысяч случаев дезертирства из ВСУ

Число дезертиров на Украине продолжает расти. С февраля 2022 года в ВСУ было зарегистрировано свыше 213 тысяч уголовных производств о самовольном оставлении части. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из журналистов Незалежной.

«За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям уголовного кодекса Украины, которые касаются самовольного оставления части (СОЧ). Всего по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства», — говорится в материале.

По словам журналиста, с начала 2025-го ежемесячно поступает от 16 до 20 тысяч обращений о дезертирстве. Это официальная статистика Единого реестра досудебных расследований страны. Но он предполагает, что власти намерено отображают только те случаи, по которым были возбуждены уголовные дела, а реальная картина выглядит гораздо хуже. Он заявил, что на передовой находится только 30-50 тысяч боевиков.