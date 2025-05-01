Половина в самоволке: В Раде оценили долю дезертиров в ВСУ
Безуглая: Половина бойцов ВСУ дезертировали или покинули посты без разрешения
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Половина украинских военнослужащих дезертировали или покинули свои посты без разрешения, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Причиной, по её мнению, стали нарушения прав военнослужащих на Украине.
Нардеп заявила, что ответственность за причины дезертирства лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском и министре обороны Украины Рустеме Умерове, которых она считает виновными и вдохновителями соответствующих процессов.
«В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части», — написала Безуглая в соцсетях.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в Госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По его словам, из армии сбежали около 250 тысяч человек, хотя официально государственное бюро безопасности зарегистрировало чуть более 175 тысяч эпизодов. А так как в реальности фиксируются лишь 60-70% случаев оставления службы, настоящая цифра может быть куда выше.