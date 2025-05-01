Половина в самоволке: В Раде оценили долю дезертиров в ВСУ

Нардеп заявила, что ответственность за причины дезертирства лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском и министре обороны Украины Рустеме Умерове, которых она считает виновными и вдохновителями соответствующих процессов.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в Госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По его словам, из армии сбежали около 250 тысяч человек, хотя официально государственное бюро безопасности зарегистрировало чуть более 175 тысяч эпизодов. А так как в реальности фиксируются лишь 60-70% случаев оставления службы, настоящая цифра может быть куда выше.