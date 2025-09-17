В Раде раскрыли кровожадные планы Зеленского с закрытой встречи
Нардеп Мазурашу: Зеленский собрался воевать до последнего украинца
Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами фракции «Слуга народа» подтвердил готовность продолжать боевые действия. Об этом сообщил нардеп Георгий Мазурашу в социальных сетях.
«Зеленский, как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками», — написал парламентарий.
По его словам, глава киевского режима заявил о потребности в $120 млрд на следующий год для финансирования армии. При этом источник для половины этой суммы до сих пор остаётся неясным, подытожил нардеп.
Владимир Зеленский продолжает активно попрошайничать. Недавно он выступил с просьбой к ЕС и Великобритании о создании общей системы противовоздушной обороны. Экс-комик сообщил, что провёл по этому поводу беседы с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Британии Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте.