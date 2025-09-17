Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами фракции «Слуга народа» подтвердил готовность продолжать боевые действия. Об этом сообщил нардеп Георгий Мазурашу в социальных сетях.

«Зеленский, как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками», — написал парламентарий.

По его словам, глава киевского режима заявил о потребности в $120 млрд на следующий год для финансирования армии. При этом источник для половины этой суммы до сих пор остаётся неясным, подытожил нардеп.