24 сентября, 10:16

«Ошибочный тезис»: Песков разбил надежды Киева на возврат территорий

Песков: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Россия считает глубоко ошибочными заявления о возможности Украины отвоевать утраченные территории. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, текущая ситуация на линии соприкосновения однозначно опровергает подобные утверждения. Он подчеркнул, что Киев, продолжая боевые действия, пытается доказать свою состоятельность западным спонсорам и кураторам.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Ещё раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что для Киева ситуация будет ухудшаться с каждым днём, если Украина продолжит отказываться от переговоров. Он отметил, что, несмотря на готовность Москвы к переговорам, украинская сторона допускает задержки в процессе диалога.

