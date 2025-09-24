«Ошибочный тезис»: Песков разбил надежды Киева на возврат территорий
Обложка © Life.ru
Россия считает глубоко ошибочными заявления о возможности Украины отвоевать утраченные территории. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, текущая ситуация на линии соприкосновения однозначно опровергает подобные утверждения. Он подчеркнул, что Киев, продолжая боевые действия, пытается доказать свою состоятельность западным спонсорам и кураторам.
«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Ещё раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что для Киева ситуация будет ухудшаться с каждым днём, если Украина продолжит отказываться от переговоров. Он отметил, что, несмотря на готовность Москвы к переговорам, украинская сторона допускает задержки в процессе диалога.
