«Завтра и послезавтра будет хуже»: Песков пригрозил Киеву за отказ от диалога

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Киева ситуация будет ухудшаться с каждым днём, если Украина продолжит игнорировать возможность переговоров.

«Динамика показывает: для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже», — сказал он в интервью РБК.

По словам Пескова, Москва по-прежнему готова к диалогу, однако промедление лишь усугубит положение украинской стороны.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, подчёркивая, что условия Киева — вывод войск и возвращение территорий — Москва считает неприемлемыми. В свою очередь, украинское руководство продолжает настаивать, что любые переговоры возможны только после восстановления «территориальной целостности» страны. В итоге дипломатическая пауза затягивается, а эксперты отмечают: чем дольше сохраняется тупик, тем сложнее будет найти компромисс.