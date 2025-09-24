Интервидение
24 сентября, 08:21

«Завтра и послезавтра будет хуже»: Песков пригрозил Киеву за отказ от диалога

Песков: Промедление с переговорами ухудшит позиции для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Goga Shutter

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Киева ситуация будет ухудшаться с каждым днём, если Украина продолжит игнорировать возможность переговоров.

«Динамика показывает: для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже», — сказал он в интервью РБК.

По словам Пескова, Москва по-прежнему готова к диалогу, однако промедление лишь усугубит положение украинской стороны.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, подчёркивая, что условия Киева — вывод войск и возвращение территорий — Москва считает неприемлемыми. В свою очередь, украинское руководство продолжает настаивать, что любые переговоры возможны только после восстановления «территориальной целостности» страны. В итоге дипломатическая пауза затягивается, а эксперты отмечают: чем дольше сохраняется тупик, тем сложнее будет найти компромисс.

Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября
